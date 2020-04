Kaligrafia naživo

Sociálne siete nám ponúkajú obzory nekonečných možností. Nespočetné množstvo videí z rôznych oblastí zobrazujú v zrýchlenej verzii zdanlivo jednoduché činnosti. Vyskúšali ste ich niekedy?

Mňa zaujímajú recepty, návody na zjednodušenie života a hlavne tvorivé činnosti. Vzbudzujú vo mne wau efekt a mysľou mi ide: „Aké jednoduché!“ alebo „To musím vyskúšať!“. Tak som aj vyskúšala.

Kaligrafia je výtvarné umenie súvisiace s písaním písma-krasopis. Ide o návrh a realizáciu písma pomocou nástroja so širokými hrotmi, štetcom alebo inými písacími nástrojmi. Moderná kaligrafia sa zoberá od funkčných nápisov a dizajnu až po umelecké diela, v ktorých môžu alebo nemusia byť čitateľné písmená. Klasická kaligrafia sa líši od typografie a neklasického písania rukou, hoci kaligraf môže praktikovať oboje. Kaligrafia sa ďalej používa vo forme oznámení a pozvánok na udalosti, dizajnu písma a typografie, originálneho dizajnu loga s ručným písmom, náboženského umenia, grafického dizajnu a kaligrafického umenia na objednávku, rezaných kamenných nápisov a pamätných dokumentov. Používa sa aj na rekvizity a pohyblivé obrazy pre film a televíziu, ako aj pre rodné a úmrtné listy, mapy a iné písané diela. Má miesto v histórii, ale aj v modernom svete.

Ilustračný obrázok. (neznámy)

Keď som objavila prvé video snímajúce fixu tvoriacu nápis „welcome“, dostavil sa spomínaný wau efekt. V prvom rade z toho ako zaujímavo to vyzeralo a v druhom rade nápis znamenajúci „vitaj“. Prijala som to ako pozvánku pričuchnúť k tejto činnosti bližšie.

Vyhľadávala som viac a viac videí s podobným obsahom. Neskôr som svoju pozornosť upriamila aj na iné sociálne siete a videá som si začala ukladať. Objavovala som rôzne pomôcky a techniky ako obyčajné písmo zdokonaľovať. Stále však len v rovine sociálnych sietí a internetu.

Stalo sa Vám už niekedy, že ste niečo hľadali na internete a potom sa Vám zobrazovali podobné príspevky alebo reklamy na podobné produkty? Mne áno. Dokonca veľakrát. Rovnaká situácia sa opakovala začiatkom tohto roka. Kurz kaligrafie v Košiciach. Netušila som, že na Slovensku existujú ľudia, ktorí sa tejto oblasti venujú, dokonca profesionálne a ešte aj ponúkajú kurzy. Hneď som si zisťovala kto to je, o aký kurz konkrétne ide a čo všetko si mám pripraviť. Po zrealizovanej platbe za kurz mi už ostávalo iba čakať a tešiť sa. Doslova som odrátavala dni.

V deň kurzu bolo chladné, sychravé ráno, no moja radosť prevyšovala všetky možné narušenia plánov. V jednom zo streetartových centier v Košiciach vládla pokojná atmosféra. Dočkala som sa! Instagramová virtuálna realita sa stala skutočnosťou. Zdanlivo jednoduchá činnosť začala odhaľovať svoje úskalia. „Veď je to len písanie, to sme sa učili v prvom ročníku,“ vravela som si naivne. Takže, ak pracuješ s profesionálnymi pomôckami, ktoré majú silne pigmentovaný atrament, používaš rukavice. Nemusíš, ale ak to robíš prvýkrát ver tomu, že atrament bude všade, nie len na rukách. Nie ako vo videu na internete. Ďalej kaligrafia nie je len písanie, je to umenie! „Veď to nič nie je,“ vravela som si pred obrazovkou doma na gauči. Na kurze som odhaľovala ťahy skutočnou fixou a skutočným kaligrafickým perom. Pár hodín kurzu, ale zlepšenie bolo viditeľné. Teoretické východiská, ktoré ponúkal vedúci kurzu mali hlavu a pätu. Ťahy smerom dole a smerom hore sú úplne odlišné. Pozor na uhol fixy či pera. Takto a podobne zneli jednotlivé pravidlá, aby výsledok stál za to. Základným pravidlom však je: Cvičiť! Dookola a dookola. Jednotlivé ťahy a písmená skúšať do nekonečna.

Z kurzu som odchádzala nabudená a šťastná. Moje zručnosti sú stále ešte len v plienkach, ale už viem ako na to. Kaligrafia je umenie, a to si vyžaduje veľa času a námahy, aby výsledok dospel k dokonalosti. Z kurzu som si odniesla veľa poznatkov, ale aj upozornení na videá z instagramu. Sú tvorené tak, aby zaujali (čo sa aj stalo). Pozor však na virtuálnu realitu, ktorá málokedy zobrazuje skutočnosť. Nie žeby som to pred tým nevedela, skôr mi to otvorilo oči. Kurz kaligrafie bol úžasný. Všetkým odporúčam vyskúšať to, čo ich zaujíma. Sledovaním videí sa nič nenaučíme. Dnes už viem, že kaligrafia nie je len také písanie a videá ma doviedli ku koníčku, ktorý ma upokojí večer pred spaním alebo vyplní voľný čas pred televíziou. Odporúčam!

Moje prvé slová. (Lýdia Šebestová)

